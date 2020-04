Raamkamer bij Vitalis Peppelrode in Eindhoven is een groot succes

Sonja Eras is een van de 212 mensen die vanwege lichamelijke gebreken of dementie in woonzorgcentrum Peppelrode is opgenomen, Henk Eras woont nog zelfstandig. ,,Vroeger kookte ze de sterren van de hemel voor mij, nu heb ik een magnetron. Maar ik zoek Sonja normaal wel elke dag op. Door de coronacrisis kon dit niet meer. Vier weken lang niet", zegt Henk. Tot afgelopen Paasweekeinde. ,,Toen ik een brief kreeg dat op de begane grond deze speciale bezoekkamer was ingericht, heb ik meteen gereageerd. Ik was niet de enige. Gelukkig was het laatste bezoekuur van afgelopen zondag nog vrij. Werd Pasen toch nog een beetje feestelijk.”