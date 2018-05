Rabobank deelt 72.000 euro uit aan Eindhovense stichtingen en verenigingen

Zware spits verwacht bij Eindhoven, vrachtwa­gen met kippenvoer gekanteld op A67

15:32 VELDHOVEN - Rijkswaterstaat verwacht een zware avondspits rond Eindhoven. Oorzaak is een gekantelde vrachtwagen die is geladen met kippenvoer. De weg richting Eersel was enige tijd afgesloten. Even na 14 uur was er weer 1 rijstrook beschikbaar.