Rabobank: Deltaplan voor sneller bouwen in Brainport Eindhoven

Ook techniek in het DNA hapert soms blijkbaar, vergaderin­gen Eindhoven­se raad kampen met storingen

18 december EINDHOVEN - Techniek zit Eindhovenaren in het DNA, aldus de slimste stad in haar eigen stadsmarketing. Een digitale raadsvergadering zonder storingen of haperingen blijkt er echter onmogelijk. ‘Dames en heren, we schorsen de vergadering wegens technische problemen’, klinkt het geregeld.