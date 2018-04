Rabobank geeft start-ups een steuntje in de rug

Financiering

Toetsen

De start-ups zijn zeer divers en dat is meteen de uitdaging voor Ziekman, want je kunt niet inhoudelijk overal van op de hoogte zijn. Dus hoe schat je in of een bedrijf kans van slagen heeft? "Dat is niet altijd makkelijk. Het is een zoektocht naar de juiste innovaties. Maar dat doen we niet alleen", zegt Ziekman. "Wij werken samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Brainport Development, maar ook met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zo kunnen wij geld uitlenen met staatsgarantie. Bij RVO laten we voorstellen van start-ups toetsen. Wat daar goed valt, heeft bij ons meer kans."

Op tijd instappen

"De kunst is om op het juiste moment in te stappen. Niet iedereen heeft direct geld nodig, maar we zijn bereid middels intensieve betrokkenheid en degelijk onderzoek een hoger risicoprofiel te accepteren. Het gaat om bancaire financiering, we nemen geen aandelen in zo'n bedrijf", benadrukt Jos Rooijakkers, directievoorzitter van Rabobank Eindhoven-Veldhoven. "Uitgangspunt is natuurlijk altijd het belang van deze regio. We kijken naar de schaalbaarheid van een bedrijf en de mogelijkheid om te internationaliseren. Vaak zie je dat partijen waar wij mee in zee gaan ook naar het buitenland gaan. We zijn begonnen met de Rabo Academy om mensen op te leiden, we werken met het World Trade Center Eindhoven om bedrijven te helpen internationaal zaken te doen, we begeleiden bedrijven bij circulair werken en we kijken hoe we innovatie kunnen bevorderen. Alles om het bedrijfsleven te laten groeien in deze regio."