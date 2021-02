Rabobank investeert in landbouwinnovaties Oost-Brabant

Het kan vriezen en dooien bij Armindo Bruma, die nu zijn PS­V-collega's pijn kan doen

18 februari Armindo Bruma kwam eerder dit seizoen nog voor PSV uit, maar donderdagavond is het mogelijk dat hij tegenover zijn voormalige ploeggenoten staat. De 26-jarige aanvaller is tot 1 juli verhuurd aan het Griekse Olympiakos Piraeus, in de zestiende finales de Europa League-tegenstander van PSV. Of de Grieken een optie tot koop lichten, wordt waarschijnlijk pas in mei of juni bekend.