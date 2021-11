Rabobank-klanten geplaagd door storingen; betaal-app loopt vast voor de feestdagen

Politie ontdekt winkel met neppe merkkle­ding en -schoenen in kapsalon Eindhoven

EINDHOVEN - De politie ontdekte donderdag een grote voorraad neppe merkkleding en -schoenen in een kapsalon in Eindhoven. De spullen zaten verstopt in een ruimte achter in de kapperszaak die ingericht was als kledingwinkel. De eigenaren zouden de goederen als ‘afgeprijsde’ merkkleding verkopen aan klanten.

28 november