Rabobank snijdt diep in kantorennetwerk, ook in Zuidoost-Brabant

EINDHOVEN/HELMOND - Een eigen Rabobank nog in het dorp? Het zal straks op veel minder plekken in Zuidoost-Brabant het geval zijn, nu de bank opnieuw het mes zet in het aantal filialen.

Meer dan de helft van de 335 filialen in het land zullen verdwijnen. Rabobank verwacht nog 100 tot 150 kantoren over te houden, zo bevestigt de bank na berichtgeving van het Financieele Dagblad.

In Zuidoost-Brabant zijn nu 23 kantoren te vinden. In vrijwel alle gemeenten is nog een kantoor aanwezig waar klanten al dan niet op afspraak terecht kunnen.

Hoeveel kantoren in de regio openblijven en waar dat dan is, kan de bank niet aangeven. ,,We zijn nog volop aan het studeren", zegt directeur Marc Cootjans van Rabobank Regio Eindhoven. Hij verwacht daar begin volgend jaar duidelijkheid over.

‘Bank sluit grote groep ouderen uit’

Een van de weinige kantoren waarvan inmiddels vaststaat dat ze ook na de coronatijd dicht blijven, is het grote filiaal in Winkelcentrum Woensel. Tot verbazing en woede van Wim Smeets, voorzitter van ouderenorganisatie KBO/SeniorenBelang Woensel. Hij vindt dat de bank een grote groep ouderen uitsluit die niet via internet bankiert. ,,Kunnen ze daarvoor niet een paar dagen per week iemand in een van de leegstaande winkels zetten?”

Cootjans zegt dat er gewoon te weinig klanten op bezoek komen in de vestiging. ,,Wel overwegen we op diverse locaties om bijvoorbeeld in een gemeenschapshuis een medewerker neer te zetten voor een paar uur per week, voor een persoonlijk gesprek. Maar of dat in Woensel gebeurt kan ik nog niet zeggen”, aldus de Rabo-directeur.

Volgens hem tellen dergelijke steunpunten zoals de bank die nu al heeft niet mee in de aantallen te sluiten filialen. ,,De doelgroep die hulp nodig heeft bij bankzaken is goed geholpen met zo'n steunpunt.”

De landelijke reorganisatie van de kantoren heeft tot doel om kosten te besparen. Banken hebben het financieel lastig in deze tijd met de lage rente. Ze moeten zelf negatieve rente betalen op de tegoeden die zij zelf onderbrengen bij de Europese Centrale Bank.

Onrust onder medewerkers

Het sluiten van filialen zal naar verwachting van Rabobank niet tot banenverlies van medewerkers leiden. De bank heeft toenemend werk in telefonisch contact met klanten. Volgens vakbond CNV is er veel onrust onder medewerkers die zo'n functie niet zouden zien zitten. ,,Het klantcontact op het callcenter is vooral telefonisch, het is echt een andere manier van werken. Niet iedereen is daarvoor in de wieg gelegd", stelt CNV-bestuurder Robert Wonnink. Hij roept de bank op voor een goede begeleiding te zorgen.

Emanuel Geurts van De Unie merkt al sinds de coronacrisis dat medewerkers van Rabobank zich zorgen maken over hun baan. ,,En medewerkers die dagelijkse bankzaken uitvoeren op kantoor waren gewend om in te vallen bij drukte op het callcenter. Zij vragen zich wel af wat het betekent als dat hun vaste baan zou worden.”