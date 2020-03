Radicalisering in Eindhoven lijkt toe te nemen

EINDHOVEN - Het lijkt er op dat er sprake is van een toename van het aantal gevallen van mogelijke radicalisering in Eindhoven, blijkt uit gemeentelijke cijfers.

Alleen al in de eerste twee maanden van dit jaar zijn er bij de gemeente Eindhoven twaalf gevallen van mogelijke radicalisering van personen in deze stad gemeld. Als die lijn zich doortrekt, komt Eindhoven dit jaar uit op meer dan zo'n zeventig gevallen van radicalisering.

Dat zijn er dan meer dan in het recordjaar 2017, toen professionele instanties in de stad in 64 gevallen bij het stadsbestuur melding maakten van Eindhovenaren die mogelijk aan het radicaliseren waren. Dat blijkt uit cijfers van de gemeentelijke afdeling veiligheid die aan de gemeenteraadsleden zijn vertrekt.

Het aantal van zeventig ligt een stuk hoger dan vorig jaar, toen er achtenveertig meldingen kwamen, en ietsjes hoger dan dat in 2018: 53 stuks. Een verklaring voor die toename heeft een gemeentelijke woordvoerder niet.

Trainingen aan medewerkers

,,Wel is het zo dat we sinds een paar jaar druk bezig zijn met het geven van trainingen aan medewerkers van tal van instellingen in de stad om signalen van eventuele radicalisering snellen te herkennen", aldus de woordvoerder van deze afdeling. ,,Mogelijk werpt dat nu zijn vruchten af.”

Om wat voor gevallen van radicalisering het gaat, wil de woordvoerder verder niet nader toelichten. In alle gevallen gaan medewerkers van de gemeente in gesprek met de personen over wie melding is gedaan.

,,Duidelijk is wel dat het gaat om radicalisering in zowel extreem-linkse als extreem-rechtse hoek. En dan ook van mensen die niet in hun eentje opereren, maar die ook anderen tot actie proberen te bewegen. We zijn de fase al voorbij dat mensen gealarmeerd raakten als ze een man met een lange baard tegenkwamen.”

Niet doorgedrongen in gemeenschappen

Een van de zaken op het wensenlijstje van het gemeentebestuur is het geven van trainingen aan leraren in het middelbaar en voortgezet onderwijs in Eindhoven. ,,Veiligheidscoördinatoren van die scholen verwelkomen ons met open armen", zegt de woordvoerder daarover. ,,Het probleem is alleen dat de schoolbesturen daar vaak niet veel voor voelen. Of omdat ze noodzaak niet in zien, of omdat ze denken dat dergelijke zaken bij hen niet aan de orde zijn.”

Een ander probleem is dat de medewerkers van gemeentelijke afdeling veiligheid weliswaar een breed netwerk in de stad hebben opgebouwd, maar er desondanks niet in geslaagd zijn door te dringen in verschillende vrij gesloten buitenlandse gemeenschappen in de stad, zoals de Chinese bijvoorbeeld. ,,Daar kwamen we pas achter toe we probeerden na te gaan of er in deze gemeenschap zorgen zijn over het corona-virus.”