‘Radio Bergeijk’ terug met 28 nieuwe afleveringen

Tweede verdachte aangehou­den van steekpar­tij waarbij Joeri (31) om het leven kwam in Eindhoven

18:27 EINDHOVEN - Een tweede verdachte van de steekpartij aan de Tellegenstraat in Eindhoven is zondagmiddag aangehouden in Den Bosch. Joeri uit Eindhoven werd zaterdagavond neergestoken en kwam daarbij om het leven.