Radiozender JND uit Best op Stadhuisplein Eindhoven: 72 uur radio voor gevulde schoen

Al toen we het Pakjeshuis aan het opbouwen waren, kwamen de eerste mensen aan met tassen vol speelgoed", vertelt Danny Canters van radiozender JND uit Best. Om klokslag 20.00 uur begint hun drie dagen durende estafette in de tijdelijke radiostudio, die pal voor het Eindhovense stadhuis staat opgesteld. Daarnaast een mobiele bar en een vrachtwagen om al het speelgoed op te slaan. De dj's wisselen elkaar af in drie ploegen, die ieder zo'n twintig uur achter elkaar on air zijn. ,,Op een gegeven moment zit je er wel echt doorheen. Maar de kick die het geeft, zorgt dat je doorgaat", aldus Canters.