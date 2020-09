Rake teksten in nieuwe voorstelling van Afslag Eindhoven

Gedicht van rapper Fresku moet publiek verleiden naar Coffeelab in stations­res­tau­ra­tie Eindhoven

4 september EINDHOVEN - ,,We zijn terug", met die woorden markeert Jan-Willem van der Aa vrijdagmiddag de opening van Coffeelab in de stationsrestauratie boven de ingang van station Eindhoven Centraal. In deze moeilijk coronatijden voor de horeca kiest Coffeelab voor de aanval.