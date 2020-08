Randweg Eindhoven dicht voor plaatsing fietsbrug, spektakel trekt veel bekijks

Promentis opent versla­vings­kli­niek in oud klooster Sint-Oedenrode

28 augustus SINT-OEDENRODE - Sorghuys Meierijstad wordt per 30 september de nieuwe eigenaar van het oude Damianenklooster aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. In het voormalige gebouw van Novadic-Kentron komt onder meer een verslavingskliniek van Promentis.