Randweg Eindhoven dicht voor plaatsing fietsbrug

Lodeweges moedigt Ihattaren positief-kri­tisch aan bij Oran­je-selectie

28 augustus Namens PSV zijn voor de komende interlandperiode maar twee spelers voor Oranje geselecteerd: Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren. Ze zaten ook al bij de voorselectie, waarin ook keeper Jeroen Zoet nog present was. Nu de groep is teruggebracht van 32 naar 23 spelers, is voor de PSV-goalie geen plaats meer.