Ranomi Kromowidjojo tijdens Eindhovense sportawards: ‘Zonder vrijwilligers is er geen sport’

DomusDela stond maandagavond in het teken van de Eindhovense sport. Bijna 300 sporters kregen van wethouder Maes van Lanschot een sportpenning uitgereikt omdat ze in 2022 nationaal kampioen werden of een podiumplaats behaalden op een EK of WK, individueel of met hun ploeg.

Het jaarlijkse Eindhovense sportgala was weer terug in DomusDela, na sobere online versies de afgelopen twee jaar. De voormalige kerk zat nagenoeg vol met sporters en sportliefhebbers. Zij zagen vijf verschillende awards uitgereikt worden. Behalve Marrit Steenbergen kwam Flora Wang op het podium, als talent van het jaar. De leerlinge van het Lorentz Casimir Lyceum werd, nota bene als 15-jarige, kampioen badminton in de leeftijdsklasse onder 19. Voor haar was de Eindhovense titel geen verrassing, want presentator Maud Jansen had haar de award op school al uitgereikt, in het bijzijn van haar klasgenoten.

Breakdancegroep The Ruggeds ging aan de haal met de award voor sportploeg van het jaar, dankzij een WK in Japan waar de twaalf breakdansers (zelf spreken ze liever van B-boxing) de belangrijkste prijzen in de wacht hadden gesleept. Voor 2023 werken ze aan een theatershow. De titel van coach van het jaar was voor Sjef van der Heijden, die squashtalenten op de weg naar succes wist te leiden.

De gemeente Eindhoven greep het sportgala ook aan om afscheid te nemen van twee topzwemmers. Veelvoudig kampioene Ranomi Kromowidjojo en kilometervreter in open water Ferry Weertman hebben behalve bijna 100 medailles ook de liefde voor elkaar aan de sport overgehouden. ,,Zonder vrijwilligers is er geen sport”, betoogde Kromowidjojo, nadat zwemtrainer Harold Matla de award kreeg voor vrijwilliger van het jaar. Zij was het dan ook met hem eens dat het een erkenning is voor alle vrijwilligers die actief zijn in de Eindhovense sportwereld.

Eindhoven telt veel bijzondere sporters en sportprestaties. Om tot een goede keuze te komen had de gemeente een vakjury samengesteld met parasporter Kenny van Weeghel, schaatsster Annemarie Thomas, hockeyer Robert van der Horst voormalig PSV-commissaris Tiny Sanders en Jac Rooijmans, voorzitter van de Eindhovense Sportraad. Zij hadden een eerste selectie gemaakt, waarna aan de hand van 4550 publiekstemmen in alle categorieën een top drie werd gevormd. De vakjury heeft daaruit weer de winnaars gekozen.

Na afloop vertelde sporter van het jaar Marrit Steenbergen dat ze blij was dat ze na een reeks blessures de weg naar de top weer heeft weten te vinden. ,,En voor 2023 hoop ik me te kwalificeren voor het WK lange baan. Dat heb ik nog niet eerder gedaan, maar ik wil het heel graag.”