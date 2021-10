Rapper DADA bezingt jeugdproblemen: ‘Dat wordt weer kotsen’

Column Mag je eigenlijk zwemmen in het kanaal?

9 oktober Ik dacht een leuk verhaal te schrijven over wildzwemmen. Ik weet niet of het een officiële term is, maar ik denk wel dat het bestaat. En toch kan ik er niks over vinden en niemand die er iets over wil vertellen. Misschien uit angst dat de plek ontdekt wordt. En dan mag het natuurlijk niet meer.