Rapper Fresku opent kledingzaak: 'Kledinglijn is niet het doel maar het middel'

,,Het begint al echt een blockparty te worden", constateert Fresku goedkeurend een paar uur na de officiële opening van zijn kledingwinkel Baranka Nation aan de Edisonstraat. Niet toevallig in de wijk waar Roy Reymound, zijn echte naam, een groot deel van zijn jeugd doorbracht. ,,Dit voelt als de juiste plek. Hier heerst nog een gemeenschapsgevoel dat perfect aansluit bij wat wij met Baranka Nation willen." Inmiddels woont hij met vrouw en dochter in Strijp, hij heeft nog altijd een kamertje in de wijk waar hij zijn teksten schrijft.

Badslippers

Brief aan Kees

Zijn eerste moment in de spotlights is alweer bijna tien jaar terug. In 2008 lanceert hij zijn carrière met een kickstart. Hij plaatst het nummer 'Brief aan Kees' online, een open sollicitatie aan platenbaas Kees de Koning verpakt in een drie minuten durende aanklacht tegen de muziekindustrie. Zijn oprechte, persoonlijke teksten vallen meteen op in een scene waar imago en uiterlijk vertoon de boventoon voeren. Binnen 24 uur hangt Kees aan de lijn en niet veel later tekent hij bij Top Notch. Inmiddels is hij drie albums verder en heeft een eigen theatershow. Nu wil hij ook anderen helpen hun dromen verwezenlijken.