Rapper Pietju Bell uit Eindhoven wil niet klinken als de rest

,,Ik had nooit dat punt dat ik wist 'ik kan echt spitten'", biecht Pietju op. ,,Je kunt wel luisteren naar mensen die zeggen dat je goed bent, maar je moet er zelf in geloven." Toen de Eindhovense rapper, die zijn echte naam niet prijs wil geven, dat geloof eenmaal vond, zag hij zijn carrière een sneltreinvaart nemen.

Nog maar drie jaar geleden stond hij voor het eerst op het Tilburgse WOO HAH! festival, om een gastoptreden in de set van stadsgenoot Braz te verzorgen tijdens. ,,Ik was zenuwachtig, maat!", zo blikt hij terug, ineens beseffend dat het zijn eerste keer op een podium was. ,,Ik heb dat nog steeds hoor, alleen merk je dat niet. Alleen mensen die me echt goed kennen. Als mijn moeder mijn eerste 101 kijkt, zegt ze 'Je was een beetje zenuwachtig.' Ja, natuurlijk! Alles was nieuw." Hij refereert daarmee aan zijn eerste optreden bij 101Barz, het populaire YouTube-kanaal waarop host Rotjoch rappers uitnodigt een optreden in de studio te verzorgen. Hij maakte er in november 2016 zijn debuut, in een video die inmiddels ruim 5 miljoen keer bekeken is. Een paar weken later volgde zijn doorbraaksingle: Als Je Wist Dan Je Weet. Het is een nummer waarin hij zijn thuiskomst viert, en zijn naasten belooft nooit meer 'domme dingen' te doen die een celstraf opleveren.

Culthit

,,Ik had echt niet verwacht dat dat zo zou aankomen. Dat was gewoon om iets moois neer te zetten. Iets doen zonder je af te vragen of het een hit wordt." Het nummer en de bijbehorende videoclip, geregisseerd door Teemong, werden desalniettemin al snel een culthit. Een hit die bovendien dwars tegen veel in Nederland heersende hiphop-trends inging: bij hem geen melodieuze, half gezongen, half gerapte coupletten. Pietju zijn flow is eerder hard en direct; je ziet de opgezwollen ader in zijn nek al voor je, wanneer je hem alleen nog maar hoort rappen. ,,Dat is bewust", zegt hij daarover. ,,Ik wil sowieso niet klinken als de rest."

Een diverse serie aan singles volgden. De ene keer met een humoristische lading, zoals op de zomerhit Lekker Dansen, de andere keer met een maatschappelijke boodschap, zoals in het positief relativerende Gelukzoekers. ,,Sommige liedjes, zoals Klapper, ik weet al dat dat niet een hitpotentie heeft. Maar het gaat me ook om de boodschap."

Wat veel van zijn werk gemeen heeft, is dat Eindhoven er prominent in figureert. ,,Mensen zeggen tegen me 'Jij represent Eindhoven", zegt hij tevreden. ,,Dat doet me echt goed." Toch is het juist zijn thuisstad waar hij het rustigst over straat kan: ,,Als ik in andere steden kom is het soms wel chaotisch, maar hier zien ze mij dagelijks."