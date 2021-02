Rapper Teekay040 moet vier maanden cel in voor deelname rellen in Eindhoven

Een beetje trillend zat Dennis K. (25) - artiestennaam Teekay040 - woensdag voor de rechter in Den Bosch. Omstandig legde hij uit dat hij op 24 januari in zijn stad filmopnamen maakte over de rellen. En ja, hij was in de Jumbo op het station geweest toen die zaak werd geplunderd, maar enkel om beeld te schieten. Een pakje appelsap had hij daar wel opgepakt om te filmen hoe er werd gestolen, maar daarna had hij het weer teruggezet. Dit alles zonder vermomming of met de intentie aan de rellen mee te doen. Zo vertelde hij.