Rasta-overvaller blijft alles in de rechtbank ontkennen: ‘De politie is ook niet heilig’

DEN BOSCH/EINDHOVEN - Nee, met alle respect naar de rechtbank: de verdachte van zeker negen overvallen is niet de ‘rasta-overvaller’ hoeveel bewijs er ook naar hem wijst: nee, nee, nee. ‘De politie is ook niet heilig”, vertrouwde hij woensdagochtend de rechters toe. En hoewel alle overvallen op beeld staan ziet hij nergens zijn eigen gezicht.

De rechtszaal zit flink vol, met grotendeels caissières, bedrijfsleiders en hun familieleden. Ze zijn slachtoffers van de man die in net iets meer dan een maand drie supermarkten overviel, een tankstation, een bloemist, de Dunkin’ Donuts, een interieurzaak en, niet in Eindhoven maar in Oss, een casino.

Als de rechter alle aangiftes voorleest is al snel duidelijk waarom de politie deze man (52) als dader ziet. Telkens, zeggen de caissières, komt de boomlange donkergetinte man binnen met een bivakmuts, plus gezichtsbedekkende rasta-krullen. De eerste keer heeft hij een mes bij zich, alle verdere keren een pistool. Telkens geeft of gooit hij een tasje op de toonbank. Kalm maar dwingend vraagt hij geld uit de kassa’s. In meer dan de helft van de gevallen zien buitencamera’s hem wegfietsen, op een damesrijwiel met dubbele bagagedrager. Vrijwel iedereen geeft hetzelfde signalement. Hij is donker, 1.80 meter, heeft een Antilliaans accent.

Keer op keer op keer sloeg dezelfde overvaller toe, vorige winter in Eindhoven. De Jumbo was vaker doelwit. Het bedrijf plaatste een paginagrote advertentie in de krant met een foto van de man.

Zowel politie als ex herkennen kleren

Na de overval in Oss wordt hij herkend, achtervolgt en opgepakt. Bij zijn flat staat dezelfde fiets. Verstopt in een kruipruimte ligt allerlei kleding die –de rechter leest het uitputtend voor- telkens door de politie wordt herkend. Ook zijn ex herkent de kleren.

Soms proberen verdachten bij een rechtszaak in een goed blaadje te komen, maar deze man niet. Aanvankelijk had hij de capuchon van zijn hoodie op. Toen de rechter vroeg of die af kon zei hij botweg nee. Een paar keer beschuldigt hij, in slepende bewoordingen, OM, politie en pers van vooringenomenheid en hij neemt het de rechters kwalijk dat ze geen steviger weerwoord hebben. Twee keer vraagt hij het woord om te zeggen dat hij zich beroept op zijn zwijgrecht.

Boos publiek

Ook het publiek roert zich. Bij bewijzen klinkt er goedkeurend gemompel. Als hij ontkent wordt hij uitgelachen. Boos werd het even toen aan het begin van de zaak advocaat David Penn om uitstel vroeg. Zijn cliënt wordt ook verweten een gevangenisbewaker te hebben geslagen. Maar daarin wil hij eerst nog een getuige horen, die dag zou er gepest zijn. De rechtbank besluit dat deel van de zaak af te splitsen, de overvallen komen wel gewoon voor.

De hele ochtend ging op aan behandelen van het dossier. Na de lunchpauze komen slachtoffers aan het woord, en vervolgens officier van justitie Hugo Storij met zijn aanklacht en Penn met de verdediging. De verdachte heeft, zoals alle vorige zittingen, een brief klaar die hij waarschijnlijk zal voorlezen.

