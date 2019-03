‘Rasta-overvaller’ die Woensel terroriseerde alsnog gepakt, politie overtuigd na doorzoeken woning

EINDHOVEN - Met de aanhouding van een 51-jarige Eindhovenaar gisteren denkt de politie de serie-overvaller te pakken te hebben die het stadsdeel Woensel al wekenlang terroriseerde. De doorzoeking van zijn woning leverde zoveel bewijsmateriaal op, dat de politie overtuigd is dat een reeks van misschien wel tien overvallen is opgelost.

Al weken jaagt de politie in Eindhoven maximaal op de overvaller. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling door een overval in een heel andere stad: Oss. Het signalement van de man die daar het casino overviel, leek verdacht veel op dat van de Eindhovense serieovervaller. Het ging om een lange, negroïde man met dreadlocks. Volgens de politie leidde het snel bij elkaar brengen van informatie zoals camerabeelden, maar ook door slim speurwerk naar de Eindhovenaar.

Vrijdagavond hield de politie na een overval op een zonnestudio ook al een man aan. Daarbij losten agenten onder andere waarschuwingsschoten. Na de verhoren een dag later bleek dat het niet om de serie-overvaller ging waar al zo lang op werd gejaagd. De man zou illegaal in Nederland verblijven en vluchtte daarom voor de politie.

Doorzoeking levert veel bewijsmateriaal op

Uiteindelijk was het zaterdagavond alsnog raak met de aanhouding van een nieuwe verdachte. De man werd zaterdagavond rond 22.30 uur in Eindhoven gearresteerd. De doorzoeking van zijn woning afgelopen nacht leverde dusdanig veel bewijsmateriaal op dat de recherche ervan overtuigd is dat dit de man is die verantwoordelijk kan worden gehouden voor een serie overvallen in met name stadsdeel Woensel.

„We zijn ontzettend blij”, zegt de Eindhovense recherchechef Danny Frijters. „Deze aanhouding is wel te danken aan het goede speurwerk, door de puzzelstukjes van alle overvallen bij elkaar te leggen. We waren er deze weken mega op gebrand om hem te pakken. En het is dan fantastisch als al die inzet wordt beloond.”

Tien overvallen

Van welke overvallen de man precies wordt verdacht, is niet helemaal duidelijk. Daar wil Frijters ook niks over zeggen. De man lijkt een groot aandeel te hebben in een reeks van ongeveer tien overvallen in vooral stadsdeel Woensel. Daarvan kwamen de signalementen veel overeen. Het ging vaak om een lange, negroïde man met dreadlocks. Al is het nog maar zeer de vraag of zijn haardracht écht was. Na de overval op Casa bracht de politie naar buiten dat het vermoedelijk ging om een pruik.

Zijn modus operandi, werkwijze, was veelal hetzelfde. De man kwam veelal heel rustig de winkel binnengelopen, legde een vuurwapen op de balie en eiste geld. Dat stopte hij dan in een tas of rugzak waarna hij er heel rustig weer vandoor ging. Hij was vaak te voet of met de fiets. In de signalementen werd de overvaller overigens wel veel jonger geschat dan 51 jaar. “Zo oud ziet hij er ook niet uit, dus dat begrijp ik wel”, zegt Frijters.

Overigens blijft de politie voorlopig nog even met veel manschappen in Woensel actief. De inzet wordt langzaam afgebouwd. Bovendien zijn met de aanhouding nog lang niet alle overvallen in Eindhoven, 19 in totaal, opgelost. „We gaan ervan uit dat daarvoor andere personen verantwoordelijk zijn, maar ook die willen we natuurlijk oppakken. Dus we moeten nog altijd aan de bak.”

Burgemeester Jorritsma