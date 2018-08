Rattenplaag in Eindhoven-Noord: 'Ze komen via de afvoerbuis van de wasmachine omhoog'

Scooter rijdt door rood en wordt aangereden door auto, bijrijder breekt enkel

8:21 EINDHOVEN - Bij een ongeval op de kruising van de Veldmaarschalk Montgomerylaan en de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven is in de nacht van maandag op dinsdag een scooterpassagier gewond geraakt.