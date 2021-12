Raúl Hoyas op zoek naar de roots van grootvader

EINDHOVEN - Raúl Hoyas (22) deed een oproep in het Eindhovens Dagblad van 4 augustus dit jaar. Hij was op zoek naar informatie over zijn opa die in 1964 vanuit Spanje naar Nederland kwam. Hij heeft veel reacties ontvangen en heeft al menig bezoek afgelegd.

Filmmaker Raúl Hoyas uit Uden wil een documentaire maken over de reis van zijn opa Lorenzo Hoyas Gomez van Spanje naar Nederland. Als hij zijn onderzoek klaar heeft en de plannen zijn uitgewerkt, wil hij uiteindelijk de reis die zijn opa heeft gemaakt, zelf gaan maken. Door deze reis en film te maken, gaat Raúl ook op zoek naar zijn eigen roots en identiteit. In augustus dit jaar vertelde hij zijn verhaal en plaatste een oproep in deze krant.

,,Ik heb veel reacties gehad naar aanleiding van het artikel. Berichten van Spanjaarden die ook naar Nederland zijn gekomen om hier te werken. Ik heb al gesprekken gehad, maar er staan er ook nog ingepland”, vertelt Raúl.

Vertraging

Corona zorgt ook voor Raúl voor de nodige vertraging. Hij is voorzichtig met het bezoeken van deze vaak oudere, kwetsbare mensen rond de leeftijd van zijn dit jaar overleden opa Lorenzo Hoyas Gomez (81).

Hoyas Gomez was een van de eerste Spanjaarden die voor Philips ging werken. Vanuit het dorpje Herguijuela in de provincie Extremadura vertrok hij op 25-jarige leeftijd per trein naar Nederland. Vanaf 1964 heeft hij een korte tijd voor Philips gewerkt in Eindhoven en Uden. Daarna ging hij werken bij beddenfabrikant Dico en Pingo (Pluimvee Centrale Uden) in Uden. Hij was onder andere tolk voor de Spanjaarden.

Gastarbeiders

Een stukje geschiedenis van zijn opa dat terugkomt in het verhaal Manuel Pérez Madueño, een van de Spaanse ‘gastarbeiders’ in Uden die Raúl heeft gesproken. Hij vertelt over zijn komst naar Nederland. ,,In februari 1971 ging het hoofd van de personeelsdienst van Pingo, samen met mijn opa, naar Cordoba, waar Manuel woonde. Ze wilden Spanjaarden werven om naar Nederland te komen om bij Pingo te gaan werken. Mijn opa vertelde over de fabriek, een kippenslachterij, en over hoe het werk in de fabriek was. Hij was de tolk.” Het verhaal van Manuel is te lezen op: brabantserfgoed.nl.

Quote Het waren lastige tijden in Spanje. Hij dacht dat zijn kinderen niet Spaanstali­ge opvoeden het beste was en Nederland een goede basis was Raúl Hoyas

Gaandeweg zijn project ontdekt Raúl dat zijn opa een echte werkman was en alles deed om het voor thuis en het gezin goed te regelen. Zoekende naar zijn eigen roots kreeg hij antwoord op de vraag waarom het gezin van Lorenzo (Raúls vader) niet Spaanstalig is opgevoed. ,,Ik denk dat opa het nut er niet van in zag. Het waren lastige tijden in Spanje. Hij dacht dat dit het beste was en Nederland een goede basis was.”

Zelf Spaans leren

Met het leren van Spaans is Raúl nu zelf begonnen. Een eerste vakantiereis naar Spanje, om de sfeer te proeven, heeft hij er al opzitten. De financiering voor het maken van zijn film is nog niet rond. ,,Eerst mijn plan afmaken en dan kijk ik verder”, aldus Raúl. De voortgang van zijn project is te volgen via zijn website. Wie nog informatie heeft, kan een reactie achterlaten op raulhoyas.nl of via mail: raulhoyas@live.nl.