Ravage na kop-staartbotsing op Kennedylaan in Eindhoven, niemand gewond

Met Noni Madueke heeft PSV voorin een set extra giftige pijlen op de boog

Ze stonden erbij en keken ernaar, de tegenstanders van Noni Madueke. Het is kwart over acht op zaterdagavond en de hele Gelredome kijkt met bewondering mee. Als de jonge Brit twee lange latten had ondergebonden, had hij in een ander werelddeel hoge ogen gegooid op de olympische piste. Passeren in combinatie met balbeheersing lag hem op een andere ondergrond in ieder geval prima.

12 februari