Raymond van de Wouw (1964 - 2021) had ‘een gedrevenheid die anderen amper konden bijhouden’

Van de Wouw begon in 2003 als secretaris van de stichting die jaarlijks de herdenking van de bevrijding in 1944 organiseert. Van 2012 tot 2019 hanteerde hij de voorzittershamer. ,,Onder zijn leiding is er stevig aan de weg getimmerd om ons allen, maar met name de jongeren, te laten inzien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is”, zegt Van Dijk. ,, Hij bouwde een netwerk op in binnen- en buitenland en bezocht herdenkingen en plechtigheden in Bayeux, Kamp Vught, Margraten, Wageningen, Auschwitz en tal van andere plaatsen. Het contact met Bayeux ontwikkelde zich zo tot een hechte vriendschapsband.”