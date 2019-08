Razendsnelle beats betoveren Philips de Jonghpark in Eindhoven tijdens NOX in the Woods

EINDHOVEN – Het drum-‘n-bass-feest NOX gaat naar buiten. Vrijdag staat de eerste outdooreditie, NOX in the Woods Festival, op de rol.

Nog niet zo lang geleden verzorgde hij de activiteiten voor volwassenen in een hotel in Mallorca, zoals boogschieten, waterpolo en musicals. Pas daarna, nadat Twan Koning zijn opleiding ‘recreatie’ afrondde, viel het kwartje. ,,Feesten en festivals organiseren. Het begon met de eerste editie van NOX tijdens Koningsdag in het Klokgebouw. Ik werd destijds bijgestaan door partypromoter Zodiak Commune. Inmiddels heb ik drie edities in het Klokgebouw gehouden en zes uitverkochte NOX-feestjes in de Effenaar. Nu is het tijd om naar buiten te gaan.”

De 27-jarige Koning, geboren in het Gelderlandse Tuil, maar sinds zijn 21e woonachtig in Woensel, houdt er van om zoveel mogelijk zelf te doen. Natuurlijk, de beveiliging, het opbouwen van de stages (twee in totaal) en de horeca besteedt hij uit, maar verder ligt de organisatie praktisch in zijn handen. Dat levert de nodige druk op, maar tot op heden loopt alles op rolletjes.

,,Nou ja, bijna alles. Enkele maanden geleden boekte ik een Engelse dj en kondigde hem daarna aan via de website en de social media kanalen. Daarna kwam ik er via zíjn website achter dat hij z’n hele tour geannuleerd had. Gezondheidsredenen, was het motief.” Het zijn zaken waar de nog relatief onervaren festivalorganisator tegenaan loopt. Maar het sterkt hem ook: hij leert er van.

Gebroken