Reactie Jorritsma op troonrede: Brainport Eindhoven blij met investeringsfonds

,,Natuurlijk houden we daarbij nog wel even een slag om de arm”, zegt Jorritsma desgevraagd in een reactie nadat koning Willem-Alexander zijn zevende troonrede heeft uitgesproken. ,,Straks zal in de praktijk nog moeten blijken hoeveel miljard er in dat fonds gepompt wordt. Maar dat het een flinke stap in de goede richting is, dat staat wat mij betreft buiten kijf.”

Nadrukkelijk

Eindhoven en Brainport hebben zich de afgelopen maanden al enigszins geprepareerd op de vorming van zo'n investeringsfonds, bevestigt Jorritsma. ,,Nadat in de loop van deze zomer duidelijk werd dat dit investeringsfonds er aan zat te komen, hebben we ons als Brainport nadrukkelijk opnieuw onder de aandacht gebracht van het kabinet. In Brainport zijn we immers volop bezig met slimme mobiliteit, met duurzame energie-opslag en woningbouw en met de verdere ontwikkeling van fotonica.”

Niet echt blij is Jorritsma met de ‘winstwaarschuwing’ van het kabinet op het gebied van de economische groei. ,,We moeten oppassen dat we elkaar op dit gebied niet de put in in praten. De geluiden die ik hoor van het bedrijfsleven in Eindhoven zijn onverminderd goed. Ik hoor de captains of industry in Brainport niet klagen, hoor. Natuurlijk gaat het wat minder, op het moment. Alleen gaat het niet minder goed met de economie, de groei is wat minder hoog dan de afgelopen jaren het geval was. Maar er is onverminderd sprake van groei. Laten we dat alsjeblieft niet uit het oog verliezen.”