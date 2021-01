Reacties op éénpersoons-maatregel: Opa en oma kunnen niet meer samen helpen bij thuisles in coronatijd

Politie­paard slaat op hol door vuurwerk tijdens rellen in Eindhoven: ‘Dier maakt het goed’

24 januari EINDHOVEN - Er ontstond grote verontwaardiging zondagmiddag over beelden van een politiepaard dat tijdens de rellen in Eindhoven op de grond viel, nadat er een stuk vuurwerk in de buurt ontplofte. Het dier werd ingezet op het 18 Septemberplein, maar ging er na de val in paniek vandoor.