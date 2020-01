Recherchechef na opnieuw beschieting van shishalounge in Eindhoven: ‘Dit is zorgelijk’

EINDHOVEN - Bij de politie in Eindhoven zijn er grote zorgen om de ontwikkelingen rond waterpijpcafés, na alweer een beschieting in de stad. In de nacht van woensdag op donderdag werd de gevel van Pool 8 & Lounge Villa 040 aan de Bleekweg beschoten. De derde in een half jaar tijd.

Nu er voor de derde keer in een paar maanden tijd een shishalounge is beschoten, is van toeval geen sprake meer. Deze ‘trend’ is ook bij de politie niet onopgemerkt gebleven. „We maken ons zorgen om deze ontwikkeling”, zegt Danny Frijters, teamchef van de recherche in Eindhoven. „Het valt op dat het binnen een bepaald sector binnen de horeca wel vaak raak is. Dat is een branche waar we dus ook beter zicht op proberen te krijgen.”

Mogelijk is de beschieting bedoeld om de horecazaak gesloten te krijgen. „Dat dwarszitten van de concurrent zou een motief kunnen zijn. Het is in ieder geval iets dat we onderzoeken.” Verder bekijkt de politie of er een verband is met eerdere beschietingen van shishalounges in Eindhoven.

Vijf ronde gaatjes

Bij Villa 040, een poolcafé waarbij je ook waterpijp kunt roken, vond de eigenaar donderdag vijf ronde gaatjes in het raam aan de straatkant. De politie deed dezelfde avond nog onderzoek en ging daar vrijdagochtend mee verder. Onderzoek heeft inmiddels bevestigd dat het gaat om kogelgaten. Waarschijnlijk is de gevel in de nacht van woensdag op donderdag beschoten, maar dat wordt nog onderzocht.

Volledig scherm Shishalounge Villa 040 aan de Bleekweg in Eindhoven mogelijk beschoten. © Fotopersburo Bert Jansen / Sem van Rijssel

Verschillende bewoners van de appartementen boven de lounge hebben niks gehoord. Dat verklaart misschien ook waarom de gaten pas de volgende dag werden ontdekt. De eigenaar van zaak, die ook de iets verderop gelegen Dubai Shisha Lounge runt, wil niet uitvoerig reageren op de beschieting. „Ik heb straks een gesprek met de recherche, dan hoop ik ook te horen wat er is gebeurd. Ik lees op internet dat Villa 040 een shishalounge wordt genoemd, maar het is een lounge waar je kunt poolen.”

Sluiting

Precies een maand eerder ontdekte de eigenaar van de vlakbij gelegen shishalounge Karma Société ook al enkele kogelgaten in de gevel. De nacht ervoor was de zaak beschoten door twee jongens op een scooter. In augustus zou verder waterpijpcafé Lâle zijn beschoten. Het was reden voor de gemeente om de zaak te proberen te sluiten. Volgens de eigenaar ging het helemaal niet om een kogelgat. Hij wist de sluiting vooralsnog te voorkomen.

Volledig scherm Een van de kogelgaten bij Karma Société Lounge. © Bert Jansen

Eerder dit jaar werd verder shishalounge DéjàVu aan de Tongelrestraat gesloten nadat de bedrijfleider er iemand met een vuurwapen had bedreigd. Volgens buurtbewoners was dezelfde zaak eerder beschoten, maar werd de ruit vervangen voordat de politie langskwam.

Link met criminaliteit