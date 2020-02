Rechtbank gelooft niet dat Eindhovenaar 100 kilo 'bakmeel’ had

De man moest voorkomen voor twee verschillende zaken. Naast het bezit van het bakpoeder, in maart 2018, moest hij zich ook verantwoorden voor allerlei spullen die in 2017 in het huis en de schuur van zijn moeder waren gevonden. Daarmee kon een drugslab worden ingericht. De Eindhovenaar was boos want hij had de sleutel aan een kennis geleend voor tijdelijke opslag. En verder woonde hij niet eens bij zijn moeder maar bij zijn vriendin.