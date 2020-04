Rechtbank houdt ripdealers Veldhoven die opkwamen voor hun nichtje’ in de cel

Absoluut niet waar, zegt een 50-jarige verdachte. Zijn nichtje had drugs gekocht of gekregen en dat vond hij onacceptabel. Hij wilde de man er op aanspreken maar deze zou juist hem hebben aangevlogen. Toen sloeg hij inderdaad terug, maar dat was uit zelf verdediging. Tijdens de worsteling was een telefoon op de grond gevallen en die had hij opgepakt. Niet om deze buit te maken, maar daarin stonden dealers-afspraken en daar wilde hij mee naar de politie. Een tweede verdachte (38) uit Veldhoven zegt dat hij helemaal niets fouts heeft gedaan; hij stond er bij en hij keek er naar.