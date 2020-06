Rechtbank laat jonge overvallers tijdelijk vrij ondanks 'volwassen delict’

DEN BOSCH - Een moeilijke beslissing, vond de rechtbank het zelf. Maar na lang nadenken laat ze twee 18-jarige verdachten tijdelijk vrij uit voorarrest. Het Openbaar Ministerie (OM) was daar tegen want dat ziet ze als daders van een grove overval op een bekende van hen.

Wat er precies gebeurde eind februari op de Oude Vensedijk in Eindhoven zal pas later blijken. Vooralsnog denkt het OM dat dat drie jongemannen daar in een stilstaande auto zaten. Opeens gingen de deuren op slot en kreeg het slachtoffer een arm om zijn nek en een mes tegen zijn gezicht. Hij moest zijn jas uitdoen en zijn spullen afgeven, anders werden zijn ogen uitgestoken. Hij werd de auto uitgezet, kreeg schoppen in zijn buik en klappen met een ijzeren staaf tegen zijn hoofd. De buit bestond uit een gsm, een ID-kaart en ‘oortjes’.

Net volwassen

In twee procedurele zittingen via videoverbindingen vroegen de advocaten van Kaan A. (uit Veldhoven) en Jenson S. (Eindhoven) of de jongens vrij mochten uit voorarrest. Belangrijkste argument was hun leeftijd: ze zijn maar net volwassen, nog beïnvloedbaar en kunnen nu kiezen voor het rechte pad.

Kaan kreeg daarbij steun van de Reclassering. Zijn begeleider zag goede kansen, hoewel hij het ook over ‘een explosief mannetje’ had. Advocaat D. Poelmeijer wees op de beperking: geestelijk is hij zeker nog geen 18. Dat zag de officier, maar zij zag ook dat het ‘een heel volwassen delict’ was. En hoewel de rechter al zei dat de jongen kon kiezen ‘voor een pad waar het geld minder snel binnen komt’ was er ook het andere pad. Pleiter Carlo Oomes wist dat zijn cliënt nu nog net zijn opleiding kon redden.

Huisarrest en enkelband