Rechtbank matst wietdealer uit Hapert

Dat was schrikken. Had Mike van K. (27) zich net aan de rechtbank laten kennen als een goedwillende jongen, eiste de officier van justitie toch nog een gevangenisstraf van twaalf maanden voor het dealen van hasj en wiet in zijn woonplaats Hapert en omgeving.

Dollartekens

Het dealen was begonnen nadat een wietoogst uitzonderlijk goed uitviel, vertelde Van K. Gewoon eens wat zaadjes in de grond stoppen en dan zien dat er planten van meer dan twee meter hoog uit groeien. ,,Toen kreeg ik dollartekens in mijn ogen."

En zijn jachtgeweer dan, dat werd gevonden achter een dubbele wand? Dat had hij voor het geval er een oorlog zou uitbreken, vertelde hij de rechtbank vrijdag. ,,Dat is vergezocht natuurlijk", zei hij er bij. Bij de politie had Van K. alles meteen bekend en ook aangewezen waar het wapen te vinden was. ,,Ik ben volkomen eerlijk."

Quote Het valt u rauw op uw dak, ik zie het aan uw gezicht. De president van de rechtbank

Dat wilde de officier van justitie best geloven, ook al vanwege gunstige reclasseringsrapporten, maar er was nog iets. Van K. was al een keer eerder tegen de lamp gelopen. Hij had al eens een werkstraf voltooid van tachtig uur na een wietoogst en had dus beter moeten weten. Vandaar - en vanwege dat wapen - dat ze een gevangenisstraf eiste van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk. ,,Het valt u rauw op uw dak, ik zie het aan uw gezicht", observeerde de rechtbankpresident.