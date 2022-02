Rechtbank mild voor Eindhovense slavendrijfsters die sekswerk afdwongen

10 jaar na de Kasteel­moord: het begon met een kogelhuls, een kapotte bril en een streepje bloed

Vandaag exact tien jaar geleden, op 31 januari 2012, verdween Stijn Saelens uit zijn kasteel in het Belgische Wingene. Zijn lichaam werd twee weken later teruggevonden, maar het mysterie was groot. Wie wilde hem dood? Waarom? En wat was de rol van zijn schoonvader, dokter André G.? De Kasteelmoord hield Vlaanderen jarenlang in de ban, met steeds wisselende verklaringen, geruchten over huurmoordenaars en incest. Een waanzinnige reconstructie van de meest spraakmakende moordzaak van het afgelopen decennium.

31 januari