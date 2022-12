Rechtbank neemt het Eindhovenaar (32) kwalijk dat hij masturberen achter het stuur ontkent

Kritische buurt en ondernemer in gesprek over toekomst van Heilig Hartkerk aan Ploegstraat

EINDHOVEN - Initiatiefnemer Tim Hoeijmans en kritische bewoners van de Schrijversbuurt gaan om tafel om te praten over de plannen met de Heilig Hartkerk in de Ploegstraat in Eindhoven.

22 december