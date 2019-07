Rechtbank straft jongens (19) voor 3 overvallen in Veldhoven en Eindhoven

Rotterdammer Mario B. en Jason K.uit Vught zaten beiden in het staartje van een jeugd-tbs en kenden elkaar uit een Eindhovense inrichting. Op een novemberavond vorig jaar overviel Mario een tankstation en een AH in Eindhoven en een pizzeria in Veldhoven. Jason was zijn chauffeur en bleef in de auto. hij was het brein achter de overvallen, had Mario aanvankelijk gezegd. Dat trok hij later terug maar OM en rechtbank geloofden dat niet, evenmin als de ontkenning van Jason zelf.