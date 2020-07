Rechtbank streng voor Eindhovense vader en zoon die samen op dievenpad gingen

DEN BOSCH - Een Eindhovenaar en zijn zoon, Peter en Pedro D., krijgen van de Bossche rechtbank meer straf dan het Openbaar Ministerie had geëist. De twee (58 en 32 jaar) gingen regelmatig samen uit stelen in winkels. Ook vrachtwagens waren niet veilig.

Hoewel ze zelf grotendeels ontkennen, vindt de rechtbank het zonneklaar dat vader en zoon de afgelopen maanden zeker viermaal toesloegen in winkels in Eindhoven en Veldhoven. Hun methode was hondsbrutaal: zoon stopte spullen bij vader in diens tas of jas. Camerabeelden lieten zien wat er gebeurde.

In een fotozaak in het Veldhovense Citycentrum ging een duur accessoire mee. Even later liep vader de Douglas uit met dure herengeuren. Een winkelmeisje en een bewaker kwamen achter de twee aan, waarop vader een testertje teruggaf en riep dat ze hem met rust moesten laten anders maakte hij ze kapot.

Nepgoud

Brutaler nog was het in Eindhoven waar zoon in de deuren van een Aldi gin g staan en vader met een elektrische fiets naar buiten liep. Zoon bood bij een juwelier een nepgouden ring te koop aan zodat vader een ketting uit de etalage kon vissen. Ook hebben ze een partij make-up-spiegels uit een vrachtwagen bij Boxtel gestolen. De politie zag op de snelweg een busje verdacht rijden, ging er achteraan waarop er dozen uit de wagen werden gegooid. Eenmaal in Eindhoven probeerde vader ongezien uit te stappen.

Tegen vader en zoon waren zeven en zes maanden geëist. De rechtbank vond dat niet genoeg en gaf hen er twaalf en acht. Een Helmonder (40) die in het busje zat, krijgt ruim twee maanden voorwaardelijk en moet afkicken.