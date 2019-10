Rechtbank vonnist over dodelijke schoten Eindhovenaar Rashidi

DEN BOSCH - De dood van Eindhovenaar Fouad Rashidi, september vorig jaar , is volgens het OM geen moord. Wel doodslag. Seyed K.(59) hoort woensdag om 13 uur of de rechtbank het eens is met de eis van dertien jaar cel .

Omdat de schutter een pistool bij zich had, leek het opzet. Maar, zei officier van justitie Patrick van Hees twee weken geleden: dan zou dit een erg domme moordenaar zijn. Schieten vlak bij zijn eigen huis, bij licht, op de openbare weg, voor het oog van vier getuigen. Waaronder kinderen.

Hennep

Ontzetting alom in Eindhoven toen het slachtoffer van dodelijke schoten in de Sionstraat de 34-jarige vechtsporter bleek. Intimi kenden hem als open, vriendelijk, hardwerkend en zuinig op zichzelf. Toch lijkt het motief opnieuw in de drugs te zitten. Bij Rashidi thuis lag 2,5 kilo hennep.

Getuigen zagen dat een man naar zijn auto liep, dat er even werd gepraat, er ruzie ontstond waarop er pardoes werd geschoten. De schutter deed het portier open, pakte een tas van de achterbank (hennep?) en vluchtte weg.

Dat openen van de deur deed de schutter de das om. Politie vond bij Seyed K. een schoen met een bloeddruppel. Van Rashidi. De advocaat vond die ene druppel weinig zeggen en liet de schoen opnieuw onderzoeken. Waarop het NFI opeens tien druppels zag.

Tandvlees

Seyed had zelf wel een verklaring voor dat bloed. Hij en Rashidi waren vrienden, Fouad was ooit komen klussen en had toen bloedend tandvlees. Dat was toen op zijn schoen gekomen. Officier van justitie Patrick van Hees geloofde er geen woord van, zoals hij alle verhalen van Seyed K. terzijde schoof.

Die was uren aan het woord. Rashidi gebruikte het garagebedrijf van K. soms als kantoortje. Wat voor zaken Rashidi deed wist hij niet en wilde hij niet weten. Op de bewuste avond wilde Rashidi ook naar de garage maar dat kwam niet uit. K. had een bijzonder ingewikkeld verhaal. Rashidi vroeg toen of K. met hem meereed, als hij een paar straten verder een contact zou ontmoeten. Terwijl deze elkaar spraken, ging K. juist even terug naar huis, liep toen weer naar Rashidi en zag toen de schoten vallen waarop hij wegrende.

Kinderen

Een jaar lang zat hij al in de gevangenis, onschuldig, maar ook zonder iets te zeggen. Dat kwam omdat hij de politie niet vertrouwd. Die had hem met veel geweld uit zijn huis gehaald door de voordeur er uit te blazen. En eerder hadden ze stiekem zijn DNA gescoord bij een ‘toevallige’ verkeerscontrole. Dat laatste was voor advocaat Marc Crombach aanleiding om de zaak van tafel te willen vegen.

Van Hees eiste daarentegen dertien jaar cel. Bewijs te over: de bloedsporen op de schoen van K. zijn DNA zat op drie van de vijf gevonden kogelhulzen, en heel wat getuigen omschreven hem als de schutter. Wat Van Hees vooral stak was dat alles op de openbare weg gebeurde, nota bene voor de ogen van kinderen.

De rechtbank leest om 13.00 uur het vonnis.