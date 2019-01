Rechtbank wil onderzoek naar potloodventer uit Eindhoven

DEN BOSCH - Iedereen in de rechtbank is het er mee eens; een Eindhovenaar die in een bibliotheek zijn geslachtsdeel ontblootte en filmde, moet nader onderzocht worden.

Betrapt werd hij toen hij in een winkel met zijn telefoon onder de rokken van een vrouw filmde. Wat er in het daarop volgende politie-onderzoek aan het licht kwam, was veel meer. Kinderporno op telefoon en laptop en ook nog 2700 dubieuze foto's en filmpjes van vrouwen en meisjes die hij zelf in de openbare ruimte had gemaakt.

Bizar

Bizar: een opname van hoe hij in een Eindhovense bibliotheek zichzelf bevredigde, staand achter een nietsvermoedende vrouw, die lichaamsvocht van Özkan C. (34) op haar jas kreeg.

Hoe hij nou precies tot dit alles was gekomen, wist C. ook niet. Met schorre stem gaf hij alles toe, al wist hij zich niet meer te herinneren dat hij ook filmpjes van zijn ontbloot geslachtsdeel had gemaakt met jonge meisjes op de achtergrond die dit niet door hadden.

Coke

Wat hij wel wist, was dat het gebeurde in een periode dat het slecht met hem ging. Geen werk, schulden, veel cokegebruik. ,,Ik heb het gedaan. Ik schaam me er heel erg voor, maar ik loop er niet voor weg.”

Wat de rechter in Den Bosch donderdag bevreemdde, was dat C. na zijn eerste aanhouding opnieuw in de fout ging. Opnieuw werd hij betrapt op het filmen onder de rokken in een winkel. ,,Dan vraag ik me af: hoe zit het met deze meneer?”

Goed idee