Rechtbank: zes mannen uit Nuenen schuldig aan veroorzaken rookgordijn bij PSV-Ajax

Spandoeken

Op 23 april 2017 was in het uitverkocht Philips Stadion in Eindhoven de risicowedstrijd PSV-Ajax. Kort na rust werden er in vak U 2 grote spandoeken ontvouwd over het publiek. Op verschillende plaatsen op de tribune, maar met name onder of nabij deze spandoeken werden negen rookpotten aangestoken. Daardoor ontstond in dat gedeelte van het stadion een grote zwarte rookwolk. De verdachten hebben allen een verschillende rol gehad.