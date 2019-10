Rechtbank ziet Eindhovenaar als leider van drugsbende

De zaak werd aangestuurd vanuit Polen. Justitie aldaar tipte Nederland dat er vrachtwagens vol verboden chemicaliën naar Nederland gingen. Dat bleek naar het Sonse bedrijf van Van V. te zijn. Niet lang, al snel reden alle transporten naar Den Bosch. Van daaruit, en uit Odiliappel en Nuenen, werd alles uitgereden naar klanten, veelal labs. Die waren in Brakel, Velddriel, Weert, Venlo en Echt. In het laatste stond 16.000 liter en 8.000 kilo aan grondstoffen en nog eens 3.000 kilo halffabrikaat. In Odiliapeel zag de politie hoe er 500 jerrycans werden uitgeladen. Het lab in Velddriel was zo smerig dat het twee dagen kostte om de zaak op te ruimen.

Leider

Volgens het vonnis konden er met de gesmokkelde spullen miljoenen xtc-pillen gemaakt worden en duizenden kilo's amfetamine. De rechtbank ziet Ad van V. als duidelijke leider. Hij had contact met Polen, plaatste bestellingen, regelde vervoer en inde het geld. Het OM wilde zeven jaar cel, de rechtbank trok daar drie maanden vanaf. Dywan Z. (26) was tweede man en kreeg de geëiste vijf jaar cel.

Vier andere mannen zouden ook lid zijn van de bende, maar dat zag de rechtbank niet: ze waren te kort bij de zaak betrokken. Twee mannen uit Valkenswaard (34 en 38) kregen anderhalf in plaats van 2,5 jaar. Een Eindhovenaar tegen wie drie jaar was geëist kreeg eveneens anderhalf en een tweede adjudant (34, uit Venlo) moet vier jaar brommen, terwijl het OM hem vijf jaar weg wilde hebben.

Foto's

Een man uit Venlo tegen wie ook vijf jaar was geëist, is helemaal vrijgesproken. Het OM pakte hem omdat hij op foto's was gezien bij een levering, maar die foto's vond de rechtbank niet overtuigend genoeg. Twee broers op leeftijd, op wiens sloopterrein een zeecontainer met een lab stond, mogen ook naar huis. Ze zeiden niet te weten wat er in het ding zat. De rechtbank heeft gerede twijfels bij dat verhaal, maar het OM heeft het niet overtuigend genoeg van tafel geveegd.

Opvallend is de veroordeling van een man (56) uit Rossum, op wiens terrein in Velddriel het smerige lab stond Het OM hield de eis bij een voorwaardelijke straf plus het voorarrest omdat de man goed meehielp bij het onderzoek. De rechtbank geeft hem desondanks 21 maanden, waarvan zeven voorwaardelijk

