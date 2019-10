Rechtbank ziet poging moord in messteek Eindhoven

Het laatste is mogelijk dankzij een recente wetsaanpassing. Hij ziet toe op bescherming van de maatschappij tegen veroordeelden die mogelijk gevaarlijk blijven na uitzitten van hun straf. Als deskundigen zware stoornissen zien, kan de rechtbank tbs opleggen of mensen in een inrichting plaatsen. Zo niet, dan kan de rechtbank nu het OM de mogelijkheid geven om na het uitzitten van de straf hem nog steeds in de gaten te houden of aan banden te leggen.

Dat moet gebeuren op basis van een risico-analyse. En met die in de hand kan het OM vragen om een enkelband, een locatieverbod of andere maatregelen. Of dat hier gaat gebeuren kan het OM nog niet zeggen, wel is ze erg blij met de mogelijkheid die ze van de Bossche rechtbank krijgt, aldus een woordvoerder.

Uitgeklapt mes

De man (32) stak januari dit jaar in een andere Eindhovenaar een paar keer met een mes, in het portiek van zijn woning aan de Tongelresestraat. Hij ging met een uitgeklapt mes naar het huis en belde vlak bij de deur het slachtoffer op om zeker te weten dat hij thuis was. Toen deze opendeed riep de dader ‘Wil je sollen met mij’, en stak een paar keer in zijn lichaam. Toen de politie hem later aanhield d hij een mes bij zich met bloed van het slachtoffer. Desondanks ontkende hij.