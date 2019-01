Rechtbank zit met doodzieke verdachte van 71 uit Eindhoven in zijn maag

Zijn advocate Femke Putmans had hem onlangs nog bezocht. ‘Vel over been’ ligt de 71-jarige Gerard W. uit Eindhoven in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Hij heeft een gezwel in zijn keel. Wat het precies is, valt moeilijk vast te stellen, want W. wil niet dat artsen hem verder onderzoeken. Wel staat vast dat hij leeft op waterijs, iets anders kan hij niet meer doorslikken.

Weken

Het ziekenhuis verleent W. nu palliatieve zorg, gericht op een zo waardig mogelijk overlijden, met veel pijnbestrijding. Een verpleegkundige vertelde Putmans dat het een kwestie van weken is, de advocate had er rekening mee gehouden dat W. de zitting van woensdag bij de rechtbank in Den Bosch zelfs niet meer zou halen.

De zitting, zonder verdachte dus, ging over de diefstal van een portemonnee. Op 5 november trof een Eindhovens echtpaar W. aan in hun keuken. Hij was gewoon naar binnen gelopen door een deur die open stond vanwege een verbouwing.

Kletsverhaal

Het stel vroeg W. zijn zakken leeg te halen. Daar kwam de portemonnee van de bewoonster uit. W. verklaarde dat hij de portemonnee op straat had gevonden en wilde terugbrengen. ‘Een kletsverhaal', vond officier van justitie Stijn Revis.

W., dakloos en aan alcohol verslaafd, heeft een strafblad dat terugvoert tot 1974, met veel diefstallen erop. Vandaar dat officier Revis eiste dat W. in een instelling voor veelplegers wordt geplaatst voor een verplicht traject van twee jaar. Hij wees erop dat er geen verklaring van een arts is die zegt dat G. stervende is. ,,Een spoedig overlijden staat niet vast.”

Nutteloos