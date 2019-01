Rechter gelooft pandjesbaas uit Eindhoven maar amper

Komt iemand een nieuwe telefoon, in de verpakking nog, te koop aanbieden voor een prijs ver onder de nieuwprijs. En dan nog gaat er geen alarmlichtje branden. Een van de drie rechters snapte er maandag niks van. ,,Maar ik kan toch niet zomaar iemand beschuldigen van stelen?”, verweerde verdachte Frank V. (48) uit Mierlo zich.

V., voormalig eigenaar van een Eindhovens pandjeshuis, stond in Den Bosch terecht met dochter Donella V (31) en zijn - niet aanwezige - vrouw Betty van de L. (39), beiden ook uit Mierlo.

Sluitstuk

De rechtszaak is het sluitstuk van een politie-onderzoek dat begon in maart 2016. De politie pakte V. toen op, nadat rechercheurs van meerdere inbrekers hadden gehoord dat ze hun gestolen waar bij altijd bij zijn pandjeshuis kwijt konden. In totaal zat V. sindsdien zes maanden vast. Het pandjeshuis aan de Schubertlaan werd op last van de burgemeester voor een jaar gesloten, een bijbehorende loods aan de Waldeck Pyrmontstraat voor drie maanden.

Maar gestolen waar inkopen, dat was in hun pandjeshuis niet aan de orde, legden vader en dochter de rechtbank uit. In het praktijkvoorbeeld van de telefoon ging het zo dat ze op de website stopheling.nl controleerden of die daar geregistreerd stond als gestolen. De rechter lachte vader V. nog net niet uit. ,,O ja, en dan heeft u uw uiterste best gedaan”, schamperde hij.

Voorbeelden

De telefoon waar het om ging was een van de vijf voorbeelden van gestolen spullen die in de zaak werden aangetroffen. Hij was gekocht met een bankpas die bij een inbraak was buitgemaakt - en dus inderdaad niet gestolen. Een ander voorbeeld betrof een pc, bij de Mediamarkt gekocht voor 1200 euro, een dag later aan het pandjeshuis verkocht voor de helft. Misschien had de aanbieder de pc bij de Mediamarkt op afbetaling gekocht en een dag later acuut geld nodig gehad, opperde Frank V. Kan allemaal best, maar erg geloofwaardig vond een rechter het niet. ,,U bent toch niet achterlijk?”

Scepsis

Ook de verklaringen van vader V. over de bij hem aangetroffen cocaïne - 690 gram in totaal - konden rekenen op scepsis bij de rechtbank. Hij was geen dealer, maar gebruikte zelf veel en verkocht tegen inkoopprijs wel eens wat aan vrienden.