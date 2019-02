Rechter: moeder van drie moet huurhuis in Eindhoven uit vanwege hennep

Hennep

De feiten. Vermeulen (36) heeft een vriend, vader van de overleden baby, maar ze woont niet met hem samen. Wel is hij vaak in haar huis in stadsdeel Tongelre. In het schuurtje werd vorig jaar natte hennep gevonden, goed voor vierhonderd gram droog materiaal. Meer dan voor eigen gebruik en dus handel, vindt Woonbedrijf. Die hennep is van hem, was haar verweer. Ze wist niet eens dat het er lag.