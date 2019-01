Rechter verbiedt staking bij VDL Nedcar

Bij VDL Nedcar zou het om de tiende en elfde staking in zeven maanden zijn gegaan. Het bedrijf noemde het aantal stakingsdagen disproportioneel. VDL onderhandelt momenteel juist met opdrachtgever BMW over nieuwe contracten. Als BMW zou besluiten geen auto’s meer door VDL te laten maken, staan mogelijk de banen van 6000 medewerkers op het spel.

De acties bij VDL maken deel uit van een reeks acties en stakingen in de metaalsector. Werknemers en werkgevers liggen al maanden overhoop. De vakbonden eisen meer zeggenschap over werktijden, een hoger loon en betere regelingen. Maar werkgeversorganisatie FME wijst met een beschuldigende vinger naar de vakbonden, die in haar ogen een ,,goed loonbod” en andere aanvullende voorwaarden niet willen accepteren. Een akkoord over een nieuwe cao Metalektro voor de circa 150.000 werknemers in de metaalindustrie lijkt daardoor verder weg dan ooit, aldus FME.