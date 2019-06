Rechterrijstrook A67 bij Eindhoven afgesloten na ongeval met motorrijders

PSV oefent in juli tegen FC Sion, Olympique Nice, Aris Saloniki en VfL Wolfsburg

16:27 Het voorbereidingsprogramma van PSV in juli is bekend. De ploeg start op 18 juni al met een combinatieteam van Jong PSV’ers en PSV'ers met trainen in Eindhoven, nog zonder de internationals. De meesten van hen sluiten een dag of tien later aan. Op 1 juli reist de ploeg naar Zwitserland, voor het trainingskamp in Verbier.