Rechters buigen zich over huishoudelijke hulp Eindhoven

DEN BOSCH - Mag de gemeente Eindhoven ervoor kiezen om alleen bij hoge uitzondering nog incidentele schoonmaken uit te voeren bij ouderen en zieken? Het was dinsdag een van de punten die besproken werden door de meervoudige kamer in Den Bosch.

De drie rechters bogen zich over vier concrete beroepszaken van Eindhovenaren, die als een soort ‘voorbeeld’ dienen. De bedoeling is dat de uitspraak in deze zaken een leidraad vormt voor de rest van de in totaal circa 150 beroepszaken. Deze zijn aangespannen door ouderen, zieken en gehandicapten uit Eindhoven die gekort zijn op hun hulp. Binnen zes weken doet de meervoudige kamer uitspraak en zal duidelijk worden of het nieuwe beleid van de gemeente door de beugel kan of niet. Ze voerde dit beleid vorig jaar in om te bezuinigen. Veel andere gemeenten gingen Eindhoven al voor, omdat het rijk eerder kortte op hun budget voor huishoudelijke hulp.

Vrijwilligers

De vier voorbeeldzaken zijn uitgekozen in overleg met de gemeente en met Bert van ‘t Laar en Kevin Wevers, die beide een grote groep inwoners juridische ondersteuning bieden. Van ‘t Laar doet dit voor KBO en andere ouderenbonden, Wevers voor vakbond FNV. De gemeente liet zich vertegenwoordigen door een advocaat van het bureau AKD. In reactie op kritiek dat de gemeente Eindhoven niet langer incidentele schoonmaaktaken - zoals het schoonmaken van de koelkast - wil vergoeden stelde hij dat de gemeente indien nodig ervoor zorgt dat vrijwilligers dit werk doen. Deze zouden door WIJeindhoven worden aangeleverd. Zowel Van 't Laar als Wevers zeiden dat dit niet klopte. WIJeindhoven levert desgevraagd geen vrijwilligers aan omdat die er helemaal niet zijn, aldus Van 't Laar: mensen hebben geen zin om dit soort werk te doen. Hij vroeg de gemeente een lijst van concrete gevallen waarin dit wel is gebeurd, maar kreeg die niet.

Uren