Rechters snappen niks van ingewikkelde relatie man uit Bergeijk

Er viel een indringende stilte. Een van de drie rechters had verdachte Roberto van de V. (52) uit Bergeijk voorgespiegeld hoe hij ervoor staat, en nou wist hij even niet meer wat hij moest zeggen. De rechter vond dat hij beter moet leren leven met zijn hersenletsel, opgelopen bij een ongeluk in 1999. Dat alcohol en amfetaminen niet de oplossing zijn. En dat hij hulp moet aanvaarden. ,,Het is doodzonde dat uw leven zo voorbij gaat."

Quote ,,Ik ben in staat om met de auto bij haar door de voorgevel te rijden als ze op de bank zit. Verdachte Roberto van de V.

De problemen van Van de V. hebben grotendeels te maken met zijn ingewikkelde relatie met een vrouw die hij niet kan loslaten, en zij hem niet. Die problemen brachten hem woensdag naar de rechtbank in Den Bosch, waar hij terechtstond omdat hij de vrouw in beschonken toestand met een zaklamp een gebroken knieschijf zou hebben geslagen. En omdat hij in december vorig jaar gezegd had dat hij 'gek werd van die vrouw.'

Kentekenplaten

,,Ik ben in staat om met de auto bij haar door de voorgevel te rijden als ze op de bank zit." Nadat hij dit aan de politie had verteld, had hij zichzelf gemeld bij de PAAZ-afdeling van een ziekenhuis. Dit sierde hem, maar als bedreiging mocht het tellen, vond de officier van justitie. Zij tilde ook zwaar aan de vondst van 372 gram amfetamine bij Van de V. thuis en eiste twaalf maanden celstraf, waarvan vier voorwaardelijk, plus verplicht contact met de reclassering en een verbod op contact met de vrouw. Daarbij telde ze ook mee dat Van de V. een keer kentekenplaten van een auto had geschroefd en een gasalarmpistool in huis had.

Liefdesbrieven