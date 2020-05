Rechts houden in de binnenstad Eindhoven: gemeente neemt maatregelen om drukte te controleren

Aan de randen van de binnenstad worden city hosts ingezet. Vrijwilligers die bezoekers aan de binnenstad welkom heten en hen wijzen op de looproutes. Deze looproutes ( bezoekers lopen net als in het verkeer aan de rechterkant van de straat) worden met lijnen en pijlen aangegeven in de winkelstraten. Ook worden ledschermen, tekstkarren en de city beacons ingezet om bezoekers te laten zien wat van hen verwacht wordt. De boodschap kan worden aangepast als het bijvoorbeeld ergens in het centrum te druk dreigt te worden. De algemene boodschap is: ‘Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand’.

Stewards van PSV

Wethouder Monique List (Binnenstad): ,,Deze gezamenlijke maatregelen benadrukken dat we een gastvrije stad zijn. Steeds meer winkels gaan open. Dat is fijn, maar dan willen we mensen wel aansporen om met elkaar goed op te letten dat de regels worden nageleefd. Uitleggen wat wél kan, in plaats van streng corrigeren en straffen voor ongewenst gedrag. Het is mooi dat winkeliers en horecaondernemers dit weekend vrijwilligers leveren die ingezet worden als city hosts. Ook PSV stelt een aantal stewards hiervoor beschikbaar.”