Rechtstreekse vluchten vanuit Eindhoven Airport naar Moskou

Is dat verbod op asbestda­ken per 2024 echt nodig? Deze twee artsen zijn verdeeld

8:01 EINDHOVEN - ‘Een vezel kan uiteindelijk fataal zijn’, zei Tweede Kamerlid Cem Lacin (SP) tijdens het asbestdebat in oktober. Dat is ‘een bekende misleidende uitspraak’, stelde onderzoeksgroep Crisislab in 2016. Berichten over asbest zijn lang niet altijd eenduidig. Hoe gevaarlijk zijn die rondfladderende vezeltjes nu echt?